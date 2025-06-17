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Aydın’da Jandarma Sıcak Nokta Uygulaması

JANDARMA SIVI NOKTA UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen sıcak nokta uygulaması çerçevesinde 41 araç ve 346 kişinin sorgusu yapıldı. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Sultanhisar ilçesindeki Kavaklı, Kabaca, Salavatlı ve Yağdere mahalleleri Yenipazar yol ayrımında Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması ile birlikte bir uygulama düzenledi.

UMURA AÇIK İŞLETMELERİN KONTROLÜ YAPILDI

Uygulama sırasında toplamda 8 umuma açık işletmenin kontrolü gerçekleştirildi. Denetim sırasında 41 aracın incelendiği, 346 şahsın da sorgulandığı bilgisi paylaşıldı. Sultanhisar’da vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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