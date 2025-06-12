Aydın’da Jandarma Şok Uygulama Yaptı

JANDARMA EKİPLERİNDEN ŞOK UYGULAMA

Aydın’a bağlı Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri şok uygulama ile 3 araç trafikten men ediyor. Bu işlemle birlikte 8 sürücüye de cezai işlem uygulanması gerçekleştirilmiş durumda. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Timleri ve Trafik Timleri ile beraber Altıntaş ve Örentaht Mahallelerinde uygulama yapıyor.

DENETİMLER SÜRECEK

Yapılan uygulamada, toplamda 48 araç ve 141 şahsın sorgusu gerçekleştirilmiş. Elde edilen sonuçlar arasında 3 aracın trafikten men edilmesi ve 1 haciz yakalamalı aracın tespit edilmesi bulunuyor. Ayrıca, 8 sürücüye toplam 22 bin 088 TL tutarında trafik idari para cezası işlemi uygulandı. Jandarma, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve kontrollerine devam edecek.