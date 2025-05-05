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Aydin’da Jandarma, Şüpheliyi Durdurdu

JANDARMA OPERASYONU

Aydın’ın Didim ilçesinde, jandarma ekipleri şüpheli bir şahsı durdurarak üzerinde silah ve mermiler buldu. Didim’de jandarma, vatandaşların güvenliğini sağlama adına gece gündüz çalışıyor.

ŞÜPHELİ ŞAHSIN ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbük Mahallesi’nde devriye yaptığı sırada M.A. isimli bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan şahsın üzerinden 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet fişek bulundu. Jandarma, şüpheliye 11 bin 977 TL idari para cezası uygularken adli sürecin sürdüğü bildirildi.

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