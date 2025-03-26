Aydın’da Jandarma Ve Öğrenciler Fidan Dikti

ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİ

Aydın’da jandarma ekipleri, Koçarlı’daki öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Akmescit İlkokulu öğrencilerine yönelik, Orman Haftası çerçevesinde ağaç sevgisi ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

AĞAÇ SEVGİSİ VE ÇEVRE BİLİNCİ

Etkinlikte, “Geleceğe Nefes, İnsanlara Nefes Ormanları” sloganıyla öğrencilere çevre bilincinin önemi ve ağaç sevgisinin nasıl gelişeceği anlatıldı. Bilgilendirme sonrası, fıstık çamları birlikte toprakla buluşturularak ağaç dikimi gerçekleştirildi.