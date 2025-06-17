Aydın’da Kaçak Cep Aksesuarları Bulundu

JANDARMA EKİPLERİNDEN GÜMRÜK KAÇAĞINA YÖNELİK OPERASYON

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda şüpheli bir şahsın aracında gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları buldu. Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik bir koordinasyon çalışması yaptı.

ELE GEÇİRİLEN CEP TELEFONU AKSESUARLARI

Yapılan aramalarda, 15 bin adet cep telefonuna ait kırılmaz cam, 8 bin adet cep telefonu kılıfı, 5 bin adet kamera koruma camı ile 2 bin adet muhtelif cep telefonu aksesuarı gibi çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili olarak adli ve idari süreçlerin devam ettiği öğrenildi.