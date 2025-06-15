Aydın’da Kaçak Sigara Sarımı Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde yasadışı sigara sarımı yaparak piyasaya süren bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı koordineli bir şekilde sigara kaçakçılığına karşı operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgilere göre, ekipler M.Ç. isimli şüphelinin Efeler ilçesinde sigara sararak bunu piyasaya sürdüğünü tespit etti. Operasyonun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin yaşadığı yere baskın düzenledi. Yapılan aramada, 90 bin adet tütünle doldurulmuş makaron, 80 bin adet sahte bandrollü ya da bandrolsüz boş makaron, 120 kilo açık kıyılmış tütün, 3 bin adet boş sigara paketi ve 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli ve idari süreçler başlatıldı.