Aydın’da Kaçak Tütün Yakalandı

KUŞADISI’NDA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekipleri iş yeri ve ev adreslerine gerçekleştirdiği operasyonda yaklaşık 3 ton kaçak tütün, çeşitli makaronlar, tütün kıyma ve sarma makineleri ele geçirdi. Bir ihbar doğrultusunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kuşadası’nda kaçak tütün ve makaron ticareti yaptığı öne sürülen üç kişiyi hedef aldı.

YAKALAMA ARTIŞI VE ELE GEÇİRİLENLER

Dün düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplamda 2 ton 988 kilogram kıyılmış tütün, 180 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 75 bin sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, bir sigara sarma makinesi ve beş tütün kıyma makinesi bulundu. Olayla ilgili olarak M.B., R.Y. ve B.O. isimli üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.