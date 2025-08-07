Aydın’da Kadın, Kocasını Hastaneden Kovdu

GECE YARISI YAŞANAN OLAY

Aydın’da gece yarısı, kadın doğum hastanesine doğum yapmak için gelen bir kadın, kocasının kendisine eşlik etmesini istemedi. Kadın, hastane güvenliğinden kocasının hastaneden çıkarılmasını talep etti. Güvenlik, kocayı hastaneden çıkarmaya çalışırken, koca itirazda bulunarak eşine refakat etmek istediğini belirtti. Bu durum üzerine hastane polisi devreye girdi.

KADININ TALEBİ ÜZERİNE DEVREYE GİRDİLER

Kadının isteği üzerine hastane polisi, bölgede rutin devriye görevini yürüten ekipleri Aydın Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne sevk etti. 112 Komuta Merkezi’nin talimatıyla, kadını hastaneye getiren koca, hastane çevresinden de uzaklaştırıldı. Olay, kadın hakları ve güvenliği açısından dikkat çekti.

KADININ GEÇMİŞİ

Bu ilginç olayın detayları arasında, doğum yapmaya gelen kadının bir kadın sığınma evinden geldiği bilgisi de yer aldı. Tüm bu gelişmeler, olayın hem sağlık alanındaki hem de sosyal hizmetler açısından ne denli önemli bir konu olduğunu gözler önüne serdi.