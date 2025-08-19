Aydın’da Kadını Bıçakla Yaralayan Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ALAN

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp olay yerinden uzaklaşıyor. Olay, Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi’nde saat 23.30 sıralarında meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, M.K. ve bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü bir tartışma meydana geliyor ve bu tartışma kavgaya dönüşüyor. Sonuç olarak, M.K. tartıştığı kadını bıçakla yaralıyor.

HIZLI MÜDAHALE VE YAKALAMA

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletiyor. İhbar üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yaralı kadına ilk müdahaleyi yapıyor ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıyor.

Olay sonrası bölgeden kaçan M.K.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışmalar başlatılıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, M.K. Bey Camii önünde kıskıvrak yakalanıyor. Şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürülüyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.