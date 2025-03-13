Aydın’da Kafa Kafaya Araç Kazası: 3 Yaralı

KAZA YAŞANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bu kazada, 2’si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenememiş bir nedenden dolayı Dalama Mahallesi Yeniköy karayolunda iki araç çarpıştı.

OLAY YERINE MÜDAHALE

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Araçta sıkışan bir kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra hastaneye sevk etti. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma sürecine başladı.