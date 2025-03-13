Haberler

Aydın’da Kafa Kafaya Araç Kazası: 3 Yaralı

KAZA YAŞANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bu kazada, 2’si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenememiş bir nedenden dolayı Dalama Mahallesi Yeniköy karayolunda iki araç çarpıştı.

OLAY YERINE MÜDAHALE

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Araçta sıkışan bir kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra hastaneye sevk etti. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma sürecine başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

İçişleri Bakanı’ndan Trafik Güvenliği Mesajı

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarını azaltmak için hazırlanan eylem planında sıkı tedbirler olduğunu duyurdu. Altı kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem ve ehliyet iptali uygulanacak.
Haberler

İzmir’de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Cengiz Keskin, iftar daveti sonrası yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Ön otopsi, ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu ortaya koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.