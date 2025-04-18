Aydın’da Kaldırım İşgali Sorunları Var

KALDIRIM İŞGALLERİ HAYATI ZORLAŞTIRIYOR

Aydın’da kaldırım işgalleri, yayalar ve engelli bireylerin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, bu durumun oluşturduğu riske dikkat çekerek, sorunun toplumda daha fazla duyarlılık gerektirdiğini belirtiyor. Özen, “Erişilebilirlik, bir ayrıcalık değil, insan olmanın sorumluluğudur” diyerek, bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapıyor.

ENGELLİLERİN YAŞAMINA ETKİ

Aydın’da yaklaşık 39 bin engelli birey bulunuyor ve bu kişilerin %3.4’ü Aydın nüfusunu oluşturuyor. Duyarsız vatandaşların dikkatsizliği, engelli bireylerin yaşamlarını daha da zorlaştırıyor. Altınokta Körler Derneği’nin başkanlığını yürüten Bayram Özen, Aydın’daki görme engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekiyor. Kaldırım işgallerinin yarattığı sorunları dile getiren Özen, duyarlı olmanın gerekliliğini vurguluyor.

DUYARLILIK ÇAĞRISI

Kaldırım işgallerinin yayalar ve engelli bireylere oluşturduğu olumsuz etkiyi anlatan Özen, “Kaldırımda yürüyemiyorsak, şehir bizim değil demektir. Görme engellinin yoluna konulan bir tezgah, kaldırıma çıkan bir motosiklet ya da kapatılan bir rampa. Bunlar sadece kuralsızlık değil, aynı zamanda hayatlara vurulmuş birer engeldir” ifadelerini kullanarak, toplumun bu konuda daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor.