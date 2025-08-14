Haberler

Aydın’da Kamyon Yangını Sönümlendi

AYDIN’DA YANGIN ÇIKTI

Aydın’da otoyoldaki bir kamyonda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. K.Ç. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyon, İzmir-Aydın Otoyolu’nda park halindeyken bilinmeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladı.

SÜREÇ HIZLA GELİŞTİ

Alevler kısa zamanda büyüyerek yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana ulaştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin zamanında müdahale etmesiyle araç ve çevresindeki alanlardaki yangın kontrol altına alındı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangından etkilenen sürücü K.Ç, Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının sebepleri hakkında soruşturma başlatıldı.

