Aydın’da Kamyonet-Motosiklet Kazası Oldu

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir kamyonet ile motosikletin çarpışması dolayısıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Sandıklı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAMYONET VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Elde edilen bilgilere göre, A.B. (54) yönetimindeki 09 ABS 879 plakalı kamyonet, Acarlar istikametinden İncirliova istikametine giderken, karşı şeritten gelen motosiklet sürücüsü Özgür Demir (48) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten sürücü Özgür Demir ve yolcu G.D. (39) yere düştü.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Özgür Demir’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan kamyonet sürücüsü A.B. ve yolcu G.D. ise, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alan Demir’in ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.