Aydın’da Kan Bağışı Kampanyası Yapıldı

AYDIN’DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Aydın’ın Söke ilçesinde Türk Kızılay, Aydın Çocuk Kulübü ve Çocuk Gelişim Merkezi iş birliğiyle önemli bir kan bağışı kampanyası düzenlendi. Etkinliğin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’nda, Kaymakam Ali Akça, kan bağışının kritik önemine dikkat çekti.

FARKINDALIK OLUŞTURMA AMAÇLANIYOR

Aydın Çocuk Kulübü ve Çocuk Gelişim Merkezi öğretmeni Nursel Devran, düzenledikleri etkinliğin farkındalık yaratmak amacıyla olduğunu belirtti. Etkinlik sırasında çocukların yaptığı resimler sergilendi ve aile üyeleri kan bağışında bulundu. Kampanyaya büyük ilgi gösterilirken, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da programa katıldı.