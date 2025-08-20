Aydın’da Kavga, 2 Kişi Yaralandı

Olayın Gelişimi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kayınbiraderin ablasına şiddet uygulayan eniştesiyle arasında çıkan bıçaklı ve tornavidalı kavgada iki kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Orta Mahalle Sanayi Caddesi üzerindeki bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. adlı birey, iddiaya göre ablasını darbeden eniştesi V.B. ile tartışma yaşamaya başladı. Kısa bir süre sonra bu tartışma büyüyerek kavga haline dönüştü.

Kavga ve Müdahale

Bıçak ve tornavida kullanılarak yapılan kavgada, taraflar birbirlerinin vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayıramadığı şahıslar, olay yerine kısa süre içerisinde gelen polis ekipleri tarafından güçlükle ayrıldı. Sağlık ekipleri, enişte ve kayınbiraderin ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Soruşturma ise devam ediyor.