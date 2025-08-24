Aydın’da Kavga, Bir Kişi Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir kıraathane önünde saat 16.00 sıralarında yaşanan bir olayda, iki kişi arasında bir tartışma başlamasıyla kavga çıktı. Çeştepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebeple bir araya gelen bireyler arasında gerginlik ortaya çıktı.

KAVGA VE YARALANMA

Tartışmanın büyümesiyle E.Y. (20), yanında bulundurduğu bıçakla E.Ş.’yi (24) göğsünden ve karnından bıçakladı. Bu saldırı sonucunda E.Ş. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE GÖZALTINA ALMA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.Ş.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan E.Ş.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı. Ayrıca, olayın şüphelisi E.Y. ise polis ekipleri tarafında gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.