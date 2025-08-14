Aydın’da Kavga Sırasında Çocuk Fenalaştı

Olayın Gelişimi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, babası iki kişiyle kavgaya tutuştuğu sırada fenalaşan 13 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak yapılan soruşturmada gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgilere göre, Acarlar Mahallesi’nde Ü.A. ile S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında, meydana gelen henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma kavga halini aldı.

Olayın Sonucu

Babasıyla olan kavgayı gören Ümit A, aniden fenalaştı. Sağlık ekipleri, minik çocuğu Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Olayın hemen ardından polis, şüpheli iki kardeşi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.