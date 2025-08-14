Aydın’da Kavga, Ümit Atar Öldü

İNCİRLİOVA’DA KAVGA SONUCU TRAJİK OLAY

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen bir kavga sonucunda 13 yaşındaki Ümit Atar, hayatını kaybetti. Olayda S.T. (34) ve kardeşi E.T. (32) tarafından yumruklanan Atar, başına sandalye ile vurulması sonucu ağır yaralandı. Şüpheli iki kardeş gözaltına alındı.

OLAYIN SEBEBİ TARTIŞMA

Olay, dün gece saat 22.00 sularında Acarlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Ümit Atar ile S.T. ve E.T. arasında sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Atar, kavgada başına sandalye darbesi aldı ve yüzüne yumruk darbeleri aldı.

Olay yerinde durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan Ümit Atar, ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Atar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından, kavgaya karışan S.T. ve E.T. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.