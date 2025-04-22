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Aydın’da Kaybolan Kadın Bulundu Ekiplerce

KADIN KAYBOLDUĞUNDA HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde kaybolan bir kadın, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Edinilen bilgilere göre, Dalama Mahallesi’nde yaşlı bir kadının kaybolduğuna dair ihbar gelmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kaybolma ihbarının ardından arama çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra, AKUT Arama Kurtarma Kuşadası ekipleri de bu çalışmalara destek verdi.

KADIN GÜVENLİ BİR ALANA TAHLİYE EDİLDİ

Arama çalışmalarının ardından kaybolan kadın JAK ekipleri tarafından bulundu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve ekipler tarafından güvenli bir alana tahliyesi sağlandı.

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