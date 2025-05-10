Aydın’da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE KAYIP İHBARI YAPILDI

Aydın’ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan bir kişi, otomobilinin yanındaki alanda ölü olarak bulundu. Yenimahalle Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Çığ (35), dün ailesi tarafından kayıp olduğu bildirildi. Ailesi, polise ulaşarak kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Polis ekipleri, kayıp ihbarını aldıktan sonra arama çalışmalarına başladı. Bu sırada Dutluoluk Mahallesi’nde bir otomobilin şarampole devrildiği yönünde bilgi alındı. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, 48 AHC 088 plakalı otomobili inceledi. Araştırma sırasında, Çığ’ın cansız bedeni otomobilin yaklaşık 20 metre uzağında bulundu.

OLAY YERİNDE İNCELEMELER YAPILDI

Çığ’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.