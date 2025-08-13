Aydın’da Kaymakam Taşkın Ziyaret Gerçekleştirdi

KAYMAKAM TAŞKIN YENİKÖY MAHALLESİ’NE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, Kaymakam Ramazan Taşkın, kurum amirleri ile birlikte Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında muhtar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalledeki vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Taşkın, onların talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek önemli bilgiler edindi.

ESNAFLARA HAYIRLI İŞLER DİLEDİ

Esnafları ziyaret eden Taşkın, onlara hayırlı işler ve bol kazançlar dileyerek desteklerini sundu. Ayrıca, Mahalle Muhtarı ile de bir görüşme gerçekleştiren Kaymakam Taşkın, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla birlikte koordinasyon içinde çalışacaklarını söyledi. Ziyaret sırasında, ilçe kurum amirleri de hazır bulunarak destek verdi. Mahalle sakinleri, Kaymakam Taşkın’ın gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.