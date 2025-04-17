Aydın’da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı. Muğla’nın Bodrum ilçesinden Edirne’ye doğru seyahat eden ve Söke Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde durarak yolcu almak üzere bekleyen M.T. idaresindeki 48 BF 585 plakalı tur otobüsüne, S.A. yönetimindeki 09 ADJ 729 plakalı otomobil, aniden çarptı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık görevlileri, otomobildeki Ali Pakmen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı durumdaki sürücü S.A. ile otomobildeki N.P. ise ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu talihsiz kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların yoldan çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.