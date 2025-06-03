Aydın’da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Aydın’da feci kaza meydana geldi. Gece saatlerinde Aydın-Muğla karayolunun Çiftlikköy Mahallesi girişinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Çine ilçesinden Efeler yönüne doğru seyir halinde olan Köksal T.A. yönetimindeki 41 AIM 616 plakalı otomobil, Çiftlikköy’den karayola çıkan Mustafa Satıcı’nın kullandığı 09 EG 282 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savruldu. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR

Kaza sonucunda sürücü Mustafa Satıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu konumundaki Mahmut Bengi, hastaneye kaldırılmasına rağmen doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan yolcular Kamil A., Hatice A. ve Burak A. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye götürüldü.

HUKUKİ SÜREÇ

Sürücü Köksal T.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Bu kazada 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması dikkat çekici bir durum oluşturdu.