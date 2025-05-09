Aydın’da Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

TRAKTÖR VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen bir kazada, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu Mesut Küçük ve Selim Ateş ile Sıla Karabacak yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Selim Ateş ve yanında bulunan yolcu Sıla Karabacak’ın üniversite öğrencisi olduğu bilgisi alındı.

KAZA DETAYLARI

Olay, Çakırbeyli Koçarlı yolu Çakırbeyli mevkisinde gerçekleşti. Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktör ile Selim Ateş’in kullandığı motosiklet, açıklanamayan bir sebeple çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mesut Küçük, Selim Ateş ve motosikletin yolcusunu temsil eden Sıla Karabacak’ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan kaza ile ilgili olarak gerekli inceleme süreci başlatıldı. Kazanın sebepleri araştırılıyor.