Aydın’da Kaza Sonucu 2 Yaralı

Otomobilin Devrilmesi Sonucu Yaralılar Oluştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Olay, saat 10.30 sıralarında İzmir Bulvarı Bayındırlık Kavşağı’nda gerçekleşti. Bekir Çakıcı’nın kullandığı 09 HN 712 plakalı otomobil, trafik lambasının kırmızı yanması sebebiyle önündeki aracın yavaşladığını görünce sürücüsü aniden manevra yaptı ve kontrolünü kaybederek devrildi.

Olay Yeri Ekiplerle Dolduruldu

İhbar üzerine, kaza mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan Bekir Çakıcı ve Emine Çakıcı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi edinildi.

Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Kaza anı, KGYS kameralarına kayıt oldu. Görüntülerde, kırmızı ışığın yanmasıyla bir aracın yavaşladığı, arkasındaki 09 HN 712 plakalı otomobilin, yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yapması sonrası devrilme anları yer aldı. Polis, kazayla ilgili araştırma başlattı.