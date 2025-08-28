Aydın’da Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

OLAYIN GELİŞİMİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında hareketsiz bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kıyıda yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SAHİBİ BELİRLENDİ

Üzerinden Mehmet Çelik adına kimlik çıkan cesette, herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Çelik’in, dün akşam saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ifade edildi.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Mehmet Çelik’in kesin ölüm nedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morgunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.