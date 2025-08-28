Aydın’da Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

SABAH YÜRÜYÜŞÜ YAPARKEN TESPİT EDİLDİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz bir kişi gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, kıyıda yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇ VERDİ

Yapılan incelemelerde, insana ait kimlik çıkan cesette herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Hayatını kaybeden kişinin Parkinson hastası olduğu öğrenildi. Şahsın, dün akşam saatlerinde dolaşmak amacıyla evinden çıktığı ve o saatten sonra kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

NET ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Mehmet Çelik’in kesin ölüm nedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp morgunda yapılacak otopsi neticesinde belirlenecek.