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Aydın’da Kontrolden Çıkan Minibüs Kazası

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen bir kazada, kontrolden çıkan bir minibüs şarampole yuvarlandı. Neyse ki, kazada yaralanan kimse olmadı. Olay, Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi Akdere mevkiinde yaşandı.

MİNİBÜS ARAÇTAKİLERİ YARALAMADI

Edinilen bilgilere göre, Köşk-Başçayır yönünde seyir halindeki Ş.O. yönetimindeki 09 U 6310 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole düştü. Şans eseri araçtaki yolcular, kazayı herhangi bir yaralanma yaşamadan atlattı. Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

OLAY YERİNDE GEREKEN ÇALIŞMALAR YAPILDI

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, ilk olarak sağlık kontrollerini gerçekleştirirken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza ile ilgili detayların araştırılması sürüyor.

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