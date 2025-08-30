Aydın’da Kuru İncir Fiyatları Belirlendi

KURU İNCİR ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ

Aydın’da Tariş İncir Birliği, 2025-2026 iş yılına ait kuru incir alım fiyatlarını açıkladı. Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da üreticiler arasında yeni sezon heyecanı yükseldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sarılop inciri ile tanınan kentin, ürünlerinin değerinde satılabilmesi için fiyat belirleme süreci büyük önem taşıyor.

TARİFELER AÇIKLANDI

Bu bağlamda Tariş İncir Birliği, 2025 yılı için alım fiyatlarını belirlemek amacıyla bir toplantı düzenledi. Onaylanan incir alım tarifesi şu şekildedir: 0-100 rüfuz büyüklüğündeki incirler için kilogram fiyatları A1 kalitesinde 300 lira, A2 kalitesinde 270 lira, A3 kalitesinde 255 lira, A4 kalitesinde 240 lira, A5 kalitesinde 220 lira, A6 kalitesinde 200 lira, A7 kalitesinde 180 lira, A8 kalitesinde 160 lira, A9 kalitesinde 140 lira, A10 kalitesinde 120 lira ve A11 kalitesinde 100 lira olarak belirlendi. Ayrıca, yemeklik incirler için 0-45 adet 0 rüfuz olan kilogram fiyatı 550 lira olarak fiyatlandırıldı.