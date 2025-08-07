Aydın’da Kuru İncir Hasadı Başladı!

İLK HASAT BAŞLADI

Kuru incir üretimi açısından önemli bir merkez olan Aydın’da sezonun ilk hasadı yapılmaya başlıyor. Germencik Tariş İncir Birliği, sezonun ilk hasadını üreticiden 400 liradan satın aldı. Germencik bölgesinden üretici Salih Demir, toplamda 100 kilogram kuru incir getirdiğini belirterek, sezonun bereketli olması dileğinde bulundu. Bu sembolik satış, üreticinin yüzünü güldürürken, sezonun verimli geçeceğinin sinyallerini de veriyor.

KURAKLIKTA İYİ DURUM

Bu yıl yaşanan kuraklık, birçok üreticiyi olumsuz etkilerken, incirlerin iyi durumda olması sevindiriyor. Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, “Adetlerin bazıları küçük ama kalite olarak geçen yılın üstünde bir kalite olacağını görüyoruz. Bundan sonrası için hava koşulları çok önemli. Tariş olarak kalitemizden ödün vermedik, titizlikle çalışıyoruz.” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. Geçen yıl 3 bin ton incir alımı yapıldığını belirten Kacar, “Bu yıl amacımız 4 bin 500 ton incir alımı yapmak. Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre artacağını düşünüyoruz. Tariş olarak başta Uzak Doğu, Almanya, İtalya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapıyoruz.” dedi.

KURU İNCİRİN FAYDALARI

Kuru incir, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini destekliyor ve kabızlık sorununu önlemeye yardımcı oluyor. Potasyum, kalsiyum ve demir gibi değerli mineraller açısından zengin olan bu meyve, kemik sağlığını korurken tansiyonu dengelemeye de katkı sağlıyor. Doğal şeker içermesi nedeniyle enerji verici özelliği bulunan kuru incir, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırabiliyor. Ayrıca, antioksidan etkisiyle hücreleri serbest radikallere karşı koruyor.