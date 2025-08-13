Aydın’da Kuru İncir Sezonu Başladı

SEZONUN İLK KURU İNCİRİ AÇIKLANDI

Aydın’da kuru incir sezonunun başlangıcıyla beraber, üreticiler ilk kuru inciri kilosu 800 TL’den Aydın Ticaret Borsası’na teslim etti. Kuru İncir Alım Töreni, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, Germencik, Buharkent, Kuyucak, İncirliova ve Köşk ilçelerinden gelen toplam 13 üreticiden kuru incir alındı. Aydın Ticaret Borsası’na teslim edilen ilk kuru incir, bu sembolik fiyatla alındı.

REKOLTE TAHMİNİ VE İNCİRİN ÖNEMİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılı için rekolte tahmininin 70 bin 174 ton olduğunu duyurdu. Vali Canbolat, “İlimizin en büyük potansiyellerinden birisi de incir üreticiliğidir. İncirin anavatanı Türkiye’dir. Dünyanın ve ülkemizin en kaliteli inciri, toprak yapısı ve ikliminden dolayı Aydın ve ilçelerinde yetişmektedir. İncir, ilimizin AB tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünüdür” şeklinde konuştu.

Aydın’da, incir üretimiyle ilgilenen yaklaşık 16 bin çiftçi bulunduğunu belirten Canbolat, 167 adet incir deposu ve 142 adet incir işletmesinin bu sektördeki katkılarını vurguladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre, Türkiye 356 bin tonluk üretimle dünya birincisi konumunda. 2024 yılında 375 bin ton yaş incir üretimi bekleniyor ve bu miktarın yaklaşık 210 bin tonu Aydın ilinden elde ediliyor.

PARA POLİTİKASI VE FİYAT TAHMİNLERİ

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, sezonun bereketli geçmesini dileyerek, rekolte tespit çalışmalarının bir hafta içinde netleşmesini beklediklerini ifade etti. Çondur, “Aydın, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da kuru incir üretiminin en fazla yapıldığı bir il. Geçen yıl ortalama alış fiyatı 173 lira 47 kuruş oldu. Şu ana kadar toplam 57 bin 320 ton ihracatımız var ve bunun 43 bin 213 tonu Aydın’dan gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl, geçtiğimiz yılın kapanış fiyatlarına yakın bir fiyatla açılış yapılmasını beklediklerini belirten Çondur, “Biz 250 TL ve üzeri açılış fiyatı olacağını tahmin ediyoruz” dedi. Rekolte tespit çalışmalarının Bakanlık tarafından sürdürülmekte olduğunu ve bu bilgilerin kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.