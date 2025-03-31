Aydın’da Kuvvetli Fırtına Hayatı Felç Etti

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ETKİSİ

Aydın’da gece saatlerinde meydana gelen kuvvetli rüzgar ve fırtına bazı ağaçların devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu. Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından, şehir genelinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Zaman zaman fırtınaya dönüşen rüzgar, il merkezi ve çevresindeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

DEVRİLEN AĞAÇLAR VE ÇATI HASARLARI

Ata, Yedi Eylül, Ilıcabaşı Umurlu, Güzelhisar gibi birçok mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu. Yarım saat süren fırtına sonrası polis ve itfaiye ekipleri olay yerlerine müdahale etti. İlk bulgulara göre, devrilen ağaçlar bazı araçlarda ve evlerde maddi hasar oluşturdu ancak yaralanma meydana gelmedi. Ekipler, olumsuzluk yaşanan alanlarda temizlik ve onarım çalışmaları yürütüyor.