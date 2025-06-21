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Aydın’da Lösemili Çocuklara Moral Etkinliği

ÖZEL ETKİNLİKTE MORAL BULAN ÇOCUKLAR

Aydın’da lösemili çocuklar için gönüllülük esasına dayanan bir moral etkinliği düzenlendi. Sosyal Bilgiler öğretmeni ve yüksek lisans öğrencisi Elif Berber’in organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik, tedavi gören çocukların bir araya gelerek eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

RENKLİ AKTİVİTELERLE DOLU BİR GÜN

Etkinlik, yüz boyama, sosis balon yapımı ve balon şovları gibi birçok aktivite ile zenginleştirildi. Bu etkinlik, çocuklara keyifli anlar yaşatırken aynı zamanda onların tedavi süreçlerine moral kaynağı oldu. Elif Berber, program boyunca çocuklarla birebir ilgilenerek onların eğlenceli dakikalar geçirmesine katkıda bulundu. Yüzleri boyanan ve balonlarla oynayan çocuklar, unutulmaz anılar biriktirdi.

HOŞ ANILARLA DOLU BİR GÜN SONUNDA TEŞEKKÜRLER

Etkinliğin sonunda, katılan çocuklara balonlar hediye edildi. Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu organizasyon, çocukların hafızasında hoş bir hatıra olarak yer etti. Bu farkındalığı artıran etkinlik için Berber, katılımcılar tarafından teşekkürle anıldı.

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