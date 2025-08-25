Aydin’da Marangoz Atölyesi Endişeli

MARANGOZ USTASI ENDİŞELİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, 76 yıldır faaliyetlerini sürdüren marangoz atölyesinde çalışan 75 yaşındaki usta Hüdaverdi Şentürk, mesleğinin geleceği hakkında kaygı duyduğunu belirtiyor. Şentürk, “Çıraklık ve eğitimde ‘eti senin kemiği benim’ dönemi bitti. Artık gençler pek bir şey öğrenmediği gibi 12 yıllık kesintisiz eğitim sanayiyi de çıraksız bıraktı” diyor. Babası tarafından 1949 yılında açılan atölyeyi 1972 yılında devralan Şentürk, çıraklık sisteminin giderek yok olmaya yüz tuttuğunu ifade ediyor.

ÇIRAK YETİŞMEMESİNİN ETKİLERİ

Ahşap işçiliğinde yıllarını harcayan Hüdaverdi Şentürk, çırak bulamamaktan hem üzgün hem de endişeli. Eskiden ailelerin çocuklarını meslek öğrenmeleri için rahatlıkla sanayiye gönderdiğini, fakat günümüzde bu anlayışın kalmadığını vurguluyor. 4+4+4 kesintisiz eğitim sisteminin yürürlüğe girmesiyle sanayilerin çırak bulmakta zorlandığını belirten Şentürk, “Eskiden çocuk okumuyorsa ailesi bir ustaya verirdi. Şimdi herkes okuyor diplomalı ve işsiz. Ancak işin en yoğun olduğu sanayi bomboş” diye konuşuyor.

MESLEĞE BAĞLILIK

Hüdaverdi Şentürk, çalışmayı çok sevdiğini ve mesleğini kendisine babasından miras olarak aldığını ifade ediyor. 75 yaşında, gözünün gördüğü yerde mesleğini sürdürmeyi arzuladığını dile getirirken, “Ben 75 yaşındayım ve bu meslek bana babamdan yadigar. Bu iş yerimiz o günden bu yana faaliyette bulunuyor. Çalışmadığımda kendimi boşluğa düşmüş gibi hissediyorum. Yaşım ilerledikçe de işimi severek yapıyor ve hiçbir zaman gocunmuyorum” diyor.

EĞİTİM SİSTEMİNE DİKKAT

Şentürk, geçmişte ailelerin ustalara güvendiğini ve bunun günümüzde kalmadığını, “4+4+4 zorunlu eğitim sistemi çıktıktan sonra, sanayiler bomboş kaldı. Şimdi çocuklar, ister başarılı olsun ister olmasın sınıfı geçiyorlar” ifadeleriyle dile getiriyor. Yabancı iş gücünün ülkeye geldiği ve bu noktada yerli çocukların çalışmadığını dile getiren Şentürk, “Çocuklarımız iş beğenmiyor. Yabancılar ise iş ayırt etmeden çalışıyor” diyor. Her geçen gün çıraklık ve ahiliğin yok olmaya yüz tuttuğunu belirtiyor.