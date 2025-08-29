Aydın’da, Mevlüt Akbudak Yolcuyu Hastaneye Götürdü

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Aydın’da bir özel halk otobüsü şoförü olan Mevlüt Akbudak (38), aracında aniden rahatsızlanan Ayşe Aksoy’u (77) güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Bu olay, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı ve dün saat 14.00 sıralarında Batı Gazi Bulvarı’nda gerçekleşti. Seyahat eden Ayşe Aksoy, birden baygınlık geçirdi. Yolcuların uyarıları üzerine otobüs şoförü Mevlüt Akbudak, güzergahını değiştirerek aracını Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yönlendirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu, tedaviye alındı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNSANLIK GÖREVİNE VURGU

Olay hakkında açıklamada bulunan Akbudak, “Yaklaşık 6 yıldır bu durakta hizmet veriyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Otogar istikametine devam ederken bir kadının rahatsızlandığı söylendi. Hemen dönüp hastaneye yetiştirdim. Bu sırada diğer yolcular, rahatsızlanan yolcuyu ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da bağırıyorlardı. Ambulans çağırmamı istediler ama ben bunun yerine yolcumuzu çok kısa sürede hastaneye götürdüm. İnsanlık görevimi yerine getirdim” şeklinde konuştu.

EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkan Vekili Basri Yaman ise, “Hastaneye yetiştirilen yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik ve bu habere çok sevindik. Aracımıza binen her yolcu ininceye kadar bize emanettir. Vatandaşlarımız güvenle yolculuk yapabilir” dedi. Mevlüt Akbudak’ın bu davranışı, topluma örnek teşkil ediyor.