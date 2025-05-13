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Aydın’da Minibüs Altında Can Verdi

GEÇMİŞ OLAY

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, geri manevra yapan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Dalama Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 60 yaşındaki Naki Yılmaz, aynı şirketin servis şoförü olan 52 yaşındaki H.İ.D. tarafından kullanılan 09 APH 348 plakalı minibüs geri manevra yaparken altında kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz’ın cesedi, olay yeri inceleme çalışmaları sonrasında hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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