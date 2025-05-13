Aydın’da Minibüs İşçiyi Vurdu

MINİBÜS ÇARPMASINDA BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde, geri manevra yapan bir minibüsün çarptığı işçi hayatını kaybetti. Dalama Mahallesi’nde otoyol yapımında çalışan işçileri almak üzere gelen H.İ.D. (52) yönetimindeki 09 APH 348 plakalı servis minibüsü, manevra sırasında işçilerden Naki Yılmaz’a (60) çarptı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından durumu bildiren çevredekiler, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. Yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak minibüsün sürücüsü gözaltına alındı. Bu kaza, bölgedeki iş güvenliği ve trafik güvenliği konularını yeniden gündeme getirdi.