Haberler

Aydın’da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucunda 11 kişi yaralanıyor. Olay, Tellidede Mahallesi’nde meydana geldi. R.A. idaresindeki 09 M 0094 plakalı minibüs, A.A.Ö. yönetimindeki 09 ARZ 849 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazanın ardından ihbar üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ve minibüsteki 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Singo’yu İstanbul’a getirdi

Galatasaray, Wilfried Singo’yu kadrosuna kattı. Yeni transfer, İstanbul'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ve taraftarın desteğiyle başarılı olacaklarını açıkladı.
Haberler

Şırnak’ta Programda Öğrenciler Kaynaşıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Uludere'deki 'Maziden Atiye Şırnak' etkinliğinde tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmanın önemini dile getirerek, öğrenci birlikteliğine katkı sağladığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.