Aydın’da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucunda 11 kişi yaralanıyor. Olay, Tellidede Mahallesi’nde meydana geldi. R.A. idaresindeki 09 M 0094 plakalı minibüs, A.A.Ö. yönetimindeki 09 ARZ 849 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazanın ardından ihbar üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ve minibüsteki 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.