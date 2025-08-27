Aydın’da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin kopan kulağı minibüste bulunarak, polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Çine Caddesi’nde gerçekleşti. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 09 ARZ 849 plakalı otomobil ile 09 M 0094 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Çarpışmanın ardından savrulan otomobil kaldırıma çıkarken, yolcu minibüsü bir evin bahçe duvarına çarptı. Olay sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza esnasında minibüste bulunan bir yolcunun kulağı koptu ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

KÜLAHIN BULUNMASI VE SORUŞTURMA

Araçlarda yapılan inceleme sırasında, kopan kulak polis ekipleri tarafından bulundu. Bulunan uzuv, yaralının tedavi edildiği hastaneye taşındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.