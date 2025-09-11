Haberler

Aydın’da MİT Görevlisi Dolandırıcı Yakalandı

DOLANDIRILMA OLAYINI ARAŞTIRAN EKİPLER HAREKETE GEÇİYOR

Aydın’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan biri şahıs, bir vatandaşın evini satarak elde ettiği 70 bin 525 doları dolandırdı. Olay, dolandırıcıların yönlendirmesi sonucu gerçekleşti. Mağdur, evinin satışından elde ettiği parayı, kapıya gelen uzun boylu bir kişiye teslim etti.

Olayın ardından Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda dolandırıcılıkla ilgili şüphelinin Ö.B.D. olduğu tespit edildi. Aydın ve İstanbul Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla, şüpheli düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.B.D., gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
Haberler

İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.