Aydın’da MİT Görevlisi Dolandırıcı Yakalandı

DOLANDIRILMA OLAYINI ARAŞTIRAN EKİPLER HAREKETE GEÇİYOR

Aydın’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan biri şahıs, bir vatandaşın evini satarak elde ettiği 70 bin 525 doları dolandırdı. Olay, dolandırıcıların yönlendirmesi sonucu gerçekleşti. Mağdur, evinin satışından elde ettiği parayı, kapıya gelen uzun boylu bir kişiye teslim etti.

Olayın ardından Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda dolandırıcılıkla ilgili şüphelinin Ö.B.D. olduğu tespit edildi. Aydın ve İstanbul Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla, şüpheli düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.B.D., gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.