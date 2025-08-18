Aydın’da Mitingde CHP’nin Gücü Vurgulandı

MİTİNGDE YAPILAN VURGULAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla Aydın’da düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi, CHP Aydın İl Başkanlığı ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in ziyaretinin ardından yapıldı. Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen mitinge CHP milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mitingde bir konuşma yapan Özel, “Aydın milli mücadelenin simge şehridir. Aydın, seninle kucaklaşmaya geldik. Aydın yıllardır CHP’nin gösterdiği adayı seçer, iradesini CHP’den yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın’ı alamayanlar, Aydın’ın iradesini, milli iradeyi gasp etmeye, çalmaya kalktılar” dedi.

SİYASİ TARTIŞMALAR VE DİRENÇ

Özel, sözlerine devam ederek, “Seçime günler kala kamu gücü elinde, bütün bakanlıklar emrinde, bu meydana toplayıp bu meydanda bu kalabalığı bulamayanlar görsün ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir, Aydın’ın iradesi bu meydandadır. Bu meydan milletin meydanıdır. ‘AK Parti’nin kalesi’ denilen yerlerde inanılmaz kalabalıklar topluyoruz. Kutuplaşma, kale siyaseti bitmiştir. Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir” ifadelerini kullandı. Özel, Aydın’dan yükselen istifa taleplerinin sıradan olmadığını belirterek, “Duymayan kulaklar duysun, millet emanetini geri çağırıyor” şeklinde konuştu.

Tüm belediye başkanlarıyla gurur duyduğunu belirten Özel, “Zamanında CHP’ye laf eden AK Parti, Ege’de il ve büyükşehir belediyesi olmaksızın kaldı. O günden sonra bütün belediyelerimiz üzerine büyük kumpas, saldırı başlatıldı. Türkiye’de en çok geçmişe dönük çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ydi. Bu haberi saldılar, belediye başkanını korkuttular, şantaj yaptılar” dedi. Özellikle Özlem Çerçioğlu hakkında yapılan suç duyurularını eleştirirken, “Utanacak bir şeyleri yok.” ifadesini kullandı.

Aydın’DA SEÇİM HAZIRLIKLARI

Özel, tarih yazmak için cesur insanları anımsatarak, “Gün gelecek tarih arkamdaki 8 cesur insanı, CHP’deki 415 cesur insanı yazacak” dedi. Aydın’da belediye meclis çoğunluğunun CHP’de olduğunu hatırlatan Özel, “Aydın’ın iktidarı CHP’dir. Aydın’da yüzbinler oyunu, emanetini geri istiyor” açıklamasını yaptı. Ayrıca, seçimlerde Aydın’a verilen sözlerin tutulması gerektiğinin altını çizerek, “Sandığı getir kimin belediye başkanı olacağına Aydın karar versin” ifadelerine yer verdi.

ÜYE KAYITLARINDA ARTIŞ

Özel, partide alnı lekeli belediye başkanı bulunmadığını vurgulayarak, üyelik kayıtlarının yoğun ilgi ile dolduğunu belirtti. “Aydın il başkanlığında, ilçelerde üye kayıt formları tükendi. Bugün Ankara’dan araçların bagajlarında üye kayıt formları getirdik. Bir haftada partiye üye olan 2 bin 400 yeni efe’ye yürekten teşekkür ediyorum” diye sözlerine son verdi.