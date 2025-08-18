Aydın’da Mitingde Özel’den Sert Açıklamalar

ÇERÇİOĞLU’NA SERT SÖZLER

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılması, siyasi ortamda önemli bir yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Aydın’da miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem Çerçioğlu’na hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır eleştiriler yöneltti. Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Özel, “Mazbatanı yemekhanede verenlere korkup sığınıp topukladın ya, tarihin çöp sepetinde kal artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun” diyerek Çerçioğlu’nu hedef aldı.

BELEDİYE BİNASINA ATIF

Özel, Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına atıfta bulunarak “Bir tane topuklamış topuğu kırık efenin olduğu bina, siyasi yan kesicilerin değil siz Aydınlılarındır o bina” sözleriyle kamuoyuna mesaj verdi. Bu ifadelerle belediyenin Aydın halkına ait olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN’A SEÇİM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çağrıda bulunan Özel, Aydın’da seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi. “Erdoğan’a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, Aydın seçimlerini yenileyelim! Hodri meydan, Aydın’a sandığı koyalım!” dedi. Özel, Erdoğan’ın adayının “siyasi kapkaççı, siyasi yan kesici” olduğunu ifade ederken, “CHP’nin adayını açıklıyorum, bu meydandaki bütün Aydınlılardır!” diye belirtti.