Haberler

Aydın’da Motosiklet-Kamyon Çarpışması Yaşandı

TRAFFIC ACCIDENT IN BOZDOGAN

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, motosiklet ve kamyonun çarpışmasıyla gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralanıyor. Kaza, Yazıkent Kavşağı’nda öğle saatlerinde meydana gelmiştir.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 09 ALV 487 plakalı motosiklet ile 01 DKL 64 plakalı kamyon çarpışıyor. Çarpışmanın ardından savrulan motosikletten düşen sürücü yaralanıyor, motosiklet ise kamyonun altına giriyor.

KAZA İHBARI VE MÜDAHALE

Kazada yaralanan sürücünün durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriliyor. İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Araç İlçesinde Yangın İki Samanlık Yaktı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen yangında iki samanlık tamamen yandı. Orman ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Kocaelispor, Oleksandr Syrota’yı kiraladı

Kocaelispor, Süper Lig'e yeni dahil olan takım olarak Ukraynalı stoper Oleksandr Syrota'yı 1 yıllığına kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.