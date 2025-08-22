Aydın’da Motosiklet-Kamyon Çarpışması Yaşandı

TRAFFIC ACCIDENT IN BOZDOGAN

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, motosiklet ve kamyonun çarpışmasıyla gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralanıyor. Kaza, Yazıkent Kavşağı’nda öğle saatlerinde meydana gelmiştir.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 09 ALV 487 plakalı motosiklet ile 01 DKL 64 plakalı kamyon çarpışıyor. Çarpışmanın ardından savrulan motosikletten düşen sürücü yaralanıyor, motosiklet ise kamyonun altına giriyor.

KAZA İHBARI VE MÜDAHALE

Kazada yaralanan sürücünün durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriliyor. İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.