Aydın’da Motosiklet Kaza Yaptı

BOZDOĞAN İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda şarampole uçarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, M.D., önemli bir tehlike atlattı. Kaza, Bozdoğan Yazıkent Mahallesi’ndeki yolda meydana geldi. M.D. yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte şarampole uçtu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.D., olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Kazanın ardından meydana gelen olayla ilgili incelemeler devam ediyor.