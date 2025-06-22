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Aydın’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

TRAJİK KAZA YAŞANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet sürücüsü Yusuf Keskin, ağaca çarparak hayatını kaybetti. Kaza, akşam saat 20.00 civarında Mimar Sinan Mahallesi 2041 sokakta meydana geldi. Yusuf Keskin’in kullandığı 09 AHN 903 plakalı motosiklet, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından ihbarda bulunulmasıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Keskin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Keskin’in cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

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