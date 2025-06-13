Aydın’da Motosiklet Kazası 1 Ölü

KAZA DETAYLARI VE YAŞANAN TRAJEDİ

İncirliova ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Özgür Demir (48) yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca 2 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saat 19.30 sularında, Sandıklı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Acarlar Mahallesi yönünden Sandıklı Mahallesi’ne doğru ilerleyen Aydınel Barlas (54) yönetimindeki 09 ABS 879 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Özgür Demir’in kullandığı 09 DB 409 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Özgür Demir yola savruldu ve olay yerinde hareketsiz kaldı. Motosikletin yolcu koltuğunda bulunan Özgür Demir’in kuzeni Gökhan Demir (39) ile otomobilin sürücüsü Aydınel Barlas da yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Özgür Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılara gerekli ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra, Gökhan Demir ve otomobil sürücüsü Aydınel Barlas Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Özgür Demir’in cenazesi, kaza yerindeki incelemelerin ardından Aydın Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı. Motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesi ve yaralıların durumu, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.