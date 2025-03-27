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Aydın’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

TRAFAK KAZASI DETAYLARI

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Meşturiyet Mahallesi Meşruiyet Bulvarı ile Halide Hatun Caddesi kesişiminde saat 17.00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Z.N.K. kontrolündeki 09 ANA 300 plakalı motosiklet ile T.İ. yönetimindeki 09 APA 072 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler, savrulan motosikletlerden düştü.

YARALI VE MÜDAHALE

Z.N.K. kazayı yara almadan atlattı, ancak T.İ. yaralandı. Kazayı görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren tanıklar, yardımcı oldu. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı T.İ.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. Olayın tüm detayları araştırılmaya devam ediliyor.

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