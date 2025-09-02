Aydın’da Motosiklet Kazası, Bir Ölü

KAZA ANI VE DETAYLARI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet süren Feridun Bayan (43) hayatını kaybediyor. Kaza, saat 03.30 sularında Nazilli’nin İsabeyli Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Feridun Bayan, 09 ARC 258 plakalı motosikleti ile kontrolden çıkarak refüje çarpıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildiriyor. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kazanın boyutlarını değerlendiriyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Feridun Bayan’ın hayatını kaybettiği saptanıyor. Kaza ile ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatılıyor.