Haberler

Aydın’da Motosiklet Kazası, Bir Ölü

KAZA ANI VE DETAYLARI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet süren Feridun Bayan (43) hayatını kaybediyor. Kaza, saat 03.30 sularında Nazilli’nin İsabeyli Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Feridun Bayan, 09 ARC 258 plakalı motosikleti ile kontrolden çıkarak refüje çarpıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildiriyor. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kazanın boyutlarını değerlendiriyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Feridun Bayan’ın hayatını kaybettiği saptanıyor. Kaza ile ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Eskişehir’de Taksi İçinde Ölüm İncelemesi

Eskişehir'de bir taksici, arabanın egzoz dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Karaman’da Takla Atan Minibüs Sürücüsü Yaralandı

Karaman'da bir minibüs kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan dört yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.