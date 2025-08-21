Aydın’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA ANI VE SONUÇLARI

AYDIN’da, yaya geçidinde meydana gelen kazada Sultan Derik (74) yaşamını yitirirken, 70 yaşındaki Ümmühan Yeniçeri yaralandı. Motosikletin sürücüsü Burak Sular (26) da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Denizli-Aydın kara yolu Umurlu Hal Kavşağı’nda gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Burak Sular’ın kullandığı 09 ANP 800 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ümmühan Yeniçeri ve Sultan Derik’e çarptı. Bu esnada, motosikletin arkasından gelen Barış Çankaya (38) yönetimindeki 09 KR 768 plakalı otomobilin dikiz aynası da Yeniçeri’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Sular, yola savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalenin ardından Burak Sular, Aydın Devlet Hastanesi’ne, Ümmühan Yeniçeri ve Sultan Derik ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan durumu kritik durumda olan Sultan Derik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

POLİSİN İNCELEMELERİ

Polis, olay anını görüntüleyen güvenlik kameralarını incelemeye alarak kazayla ilgili detaylı bir araştırma başlattı.