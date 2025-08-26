Aydın’da Motosiklet Kazası Yaşandı

KAZA ANINDA YAŞANAN GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir motosiklet sürücüsünün maruz kaldığı bir trafik kazasında yaralanma meydana geldi. Kaza, Hasanefendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 A.. 740 plakalı motosiklet süren genç kadın, iddiaya göre Gençlik Caddesi’nden Kızılay Caddesi’ne dönmek isteyen bir otomobilin kendisini sıkıştırmasıyla panik yaparak fren yaptı.

KAZANIN SEBEBİ VE SONUCU

Motosiklet kaldırım ile yol arasında kayarken, sürücü asfalt zemine düşerek yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralı sürücü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili detaylı inceleme işlemleri başlatıldı.